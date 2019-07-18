Son Dakika Haberleri: Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı
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Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı

1 saat önce

ABD'de küçük uçak, motoru arızalanınca okyanusa acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı, System.String[]


ABD'de küçük uçak, motoru arızalanınca okyanusa acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Olay, Maryland eyaletindeki Ocean City şehrinde meydana geldi. Yetkililer, 23 yaşındaki pilotun motoru arızalanan uçağı havalimanına kadar götüremediği ve mecburen okyanusa iniş yaptığını açıkladı. Plajdakiler uçağın suya inişini izlerken; uçağın iniş yaptığı noktada kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.
Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve uçaktan kendisinin çıktığı bildirildi.

- Abd
Amerika Birleşik Devletleri, Maryland, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:05 Kaynak: DHA
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