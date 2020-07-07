Motosiklet aldıktan 2 saat sonra yaptığı kazada kolu kırıldı - Son Dakika

Kaza, öğle saatlerinde, Bursa- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Okan Yazar, Balıkesir 'den satın aldığı 10 RR 316 plakalı motosikletle İnegöl'e doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 saat sonra Merkez Pazar Yeri dönüşünde Yazar'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet, kaldırıma çarparak, devrildi. Kazada sürücü Yazar'ın kolu kırıldı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Yazar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Okan Yazar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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