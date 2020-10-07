Motosiklet hırsız Hendek'te yakalandı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çilimli'de geçtiğimiz haftalarda meydana gelen motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren şahsı, Hendek'te tespit etti. Şahıs evine yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

Geçtiğimiz haftalarda Düzce'nin Çilimli ilçesinde motosiklet hırsızlığı meydana geldi. Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ve JASAT ekipleri tarafından oluşturulan ekipler MOBESE, Güvenlik Kameraları ve PTS kayıtlarını kontrol etti. KAFES/KEP ve I' programlarında da analizler yapılarak motosikleti çalan kişinin Sakarya'ya bağlı Hendek ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi. Şüpheli şahıs Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan motosiklet sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, olayla ilgili S.K. gözaltına alındı. Jandarma'da yapılan sorgulamanın ardından şahıs adli makamlarda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - DÜZCE