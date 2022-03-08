Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

08.03.2022 15:07
Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Adıyaman Sincik ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman Sincik ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesi kaymakamlık önünde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Osman Başar'a, çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Osman Başar, yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sincik Devlet Hastanesi'ne ardından ise Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Osman Başar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Devlet Hastanesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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