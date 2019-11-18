Son Dakika Haberleri: Motosikletle genç kadına çarpıp, kaçtı
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Motosikletle genç kadına çarpıp, kaçtı

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Öznur Arlı (37), motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Motosikletle genç kadına çarpıp, kaçtı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Öznur Arlı (37), motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Polis, kaza sonrası kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Yiğitler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Öznur Arlı'ya çarptı. Kazada yola savrulan Arlı, yaralandı. Motosikletli ise durmayıp, kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Arlı, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Öznur Arlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza sonrası kaçan sürücünün kim olduğunun belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:03 Kaynak: DHA
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