Böyle evlilik teklifi görülmedi! Korku ve mutluluğu aynı anda yaşadı

22.12.2025 21:57  Güncelleme: 23:33
Düzce'de motosikletli kurye olarak çalışan Onur Eski, sevgilisi Elif Ceylan'ı "Kaza yaptım" diyerek olay yerine çağırıp, evlilik teklifi etti. Ceylan, yaşadığı endişenin ardından sürpriz teklif karşısında büyük bir sevinç yaşadı.

Düzce'de sıra dışı bir evlilik teklifi gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Onur Eski, evlilik teklifini unutulmaz kılmak için arkadaşlarının da yardımıyla küçük bir plan hazırladı.

Sevgilisini telefonla arayarak kaza yaptığını söyleyen Eski, Elif Ceylan'ın kısa sürede panik ve endişe içinde olay yerine gelmesini sağladı.

SIRA DIŞI EVLİLİK TEKLİFİ

Olay yerine ulaşan Ceylan, sevgilisi yerde yattığı esnada gazetecilere de çekmemeleri için tepki gösterdi. Genç kadın bir an olsun başından ayrılmadığı sevgilisinin arkadaşları meşaleler ile alana girince, kendisine sürpriz evlilik teklifi geldiğini fark etti.

"EVET" DEDİ

Evlilik teklifi karşısında duygusal anlar yaşayan Elif Ceylan, hem korku hem de mutluluğu aynı anda yaşadı. Onur Eski'nin evlenme teklifini kabul eden Ceylan, çevrede bulunanların alkışları arasında mutluluğunu paylaştı. Çevredeki vatandaşlar ve çiftin arkadaşları, yaşanan bu ilginç anları cep telefonlarıyla kaydederken, teklif sosyal medyada da ilgi gördü. Onur Eski ve Elif Ceylan çifti, bu özel günü hayatları boyunca unutamayacaklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA

