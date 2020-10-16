MSB: Al Nasr Tatbikatı kapsamında eğitim gösterileri icra edildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından ortak icra edilen Al Nasr Tatbikatı kapsamında eğitim gösterileri icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından ortak icra edilen Al Nasr Tatbikatı kapsamında Mekanize Piyade Bölüğü idari test düzeni, ilerleme ve açılma düzeni eğitim gösterileri icra edildi" denildi.

ANKARA,