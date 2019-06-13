MSB: "Mardin/Nusaybin ve Bingöl/Adaklı bölgelerinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava...
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MSB: "Mardin/Nusaybin ve Bingöl/Adaklı bölgelerinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekatları ile 4 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:32 Kaynak: İHA
MSB: "Mardin/ Nusaybin
ve Bingöl/ Adaklı
bölgelerinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekatları ile 4 PKK
'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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