Son Dakika Haberleri: MSB: "Mardin/Nusaybin ve Bingöl/Adaklı bölgelerinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava...
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MSB: "Mardin/Nusaybin ve Bingöl/Adaklı bölgelerinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava...

4 saat önce

MSB: "Mardin/Nusaybin ve Bingöl/Adaklı bölgelerinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekatları ile 4 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:
MSB: "Mardin/ Nusaybin ve Bingöl/ Adaklı bölgelerinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekatları ile 4 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:32 Kaynak: İHA
Bingöl, Mardin, Adaklı, Nusaybin, Politika
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