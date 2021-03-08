Mudanya Belediyesi ihtiyaç sahiplerine patates dağıtımına başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ürünü elinde kalan çiftçiden 80 ton patates alan Mudanya Belediyesi, bünyesindeki Zeytin Dalı Birimi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere bunları ulaştırmaya başladı.

Mudanya Belediyesi, üreticilerden aracısız olarak aldığı soğan ve zeytinin ardından sonra patatesi de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı.

Sosyal sorumluluk projeleriyle dayanışma ağını büyüttüklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bu zor günlerde çiftçimize ve vatandaşa bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. 80 ton patatesi Mudanyalıların sofrasına ulaştıracağız. İkinci 40 ton patatesimiz de sevkiyata hazır durumda. Mudanyalıların, sağlıklı gıdaya adil bir şekilde ulaşmaları için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.