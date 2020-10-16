Müdür Keskin: "Orman yollarımızın ömrünü sanat yapıları ile uzatıyoruz" - Son Dakika

Müdür Keskin: "Orman yollarımızın ömrünü sanat yapıları ile uzatıyoruz"

16.10.2020 12:13
Müdür Keskin:

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman yollarının kesintisiz şekilde kullanılabilmesi, yağmur ve kar sularının zararlı etkilerinden korunması için sanat yapılarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman yollarının kesintisiz şekilde kullanılabilmesi, yağmur ve kar sularının zararlı etkilerinden korunması için sanat yapılarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürüttükleri ormancılık çalışmalarının eksiksiz ve zamanında yerine getirilebilmesi için orman yollarının büyük önem taşıdığını söyleyen Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin," Özellikle orman ürünlerinin bulunduğu yerden en kısa zamanda taşınması, piyasaya ulaştırılması ve aynı zamanda orman yangınlarına rahatlıkla ulaşılabilmesi ve zamanında müdahale edilebilmesi açısından da orman yollarının önemi büyük. Bu önem nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğümüzce yeni orman yolları açılırken aynı zamanda yolların bakımları yapılarak sanat yapıları ile de yolların ömrü daha uzun hale getirilmektedir" dedi.

Orman yollarında kullanılan her türlü sanat yapısının planlama çalışmalarının çok iyi yapılması gerektiğini belirten Müdür Keskin, orman yollarının kesintisiz şekilde kullanılabilmesi ve yağmur, kar sularının zararlı etkilerinden korunması için sanat yapılarına büyük önem verdiklerini tüm Orman İşletme Müdürlüklerinde bu yönde çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

Öte yandan Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Gelinkaya Orman Şefliği tarafından 4+100 kilometrelik yoldaki sanat yapısı çalışmaları tamamlandı. 122 kod No'lu yolda yürütülen sanat yapısı çalışmaları 1 adet 1x1 kutu menfez ve 19 adet 80'lik büz kullanılarak tamamlandı. Gelinkaya Orman İşletme Şefi Aslıhan Kalın Yıldırım, orman yolları yatırım faaliyetleri çerçevesinde çalışmaların başarılı bir şekilde tamamlandığını ve 2021 yılında yapılacak üst yapı çalışmaları ile de ormanlara ulaşımın kolaylaştırılmasını amaçladıklarını dile getirdi. - KÜTAHYA

Müdür Keskin: Orman yollarımızın ömrünü sanat yapıları ile uzatıyoruz
Müdür Keskin: Orman yollarımızın ömrünü sanat yapıları ile uzatıyoruz
Müdür Keskin: Orman yollarımızın ömrünü sanat yapıları ile uzatıyoruz
Müdür Keskin: Orman yollarımızın ömrünü sanat yapıları ile uzatıyoruz
Müdür Keskin: Orman yollarımızın ömrünü sanat yapıları ile uzatıyoruz

Hasan Keskin, Kütahya, Keskin, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müdür Keskin: 'Orman yollarımızın ömrünü sanat yapıları ile uzatıyoruz' - Son Dakika

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