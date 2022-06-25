Muğla Büyükşehir: "4 bin 208 hektar alan zarar gördü" - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Büyükşehir: "4 bin 208 hektar alan zarar gördü"

25.06.2022 17:09
Muğla Büyükşehir: "4 bin 208 hektar alan zarar gördü"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarında itfaiye ekipleri yangın alanında söndürme çalışmalarına katılırken, yangın alanlarının organizasyonu ve farklı hizmetler için birçok büyükşehir personeli de alevlerin kontrol altına alınması için mücadele...

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarında itfaiye ekipleri yangın alanında söndürme çalışmalarına katılırken, yangın alanlarının organizasyonu ve farklı hizmetler için birçok büyükşehir personeli de alevlerin kontrol altına alınması için mücadele ettiği açıklandı.

4 bin 208 hektar alan zarar gördü

21 Haziran Salı akşamı Marmaris ilçesi Bördübet Yedi Adalar Mevkiinde 3 noktada başlayan orman yangını 24 Haziran Cuma günü kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangını alanında, resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 4 bin 208 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.

131 ev, 435 vatandaş ve 52 araç tahliye edildi

Soğutma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği çalışmalarda, yangın Muğla Büyükşehir Beledyesi'ne bağlı ekipler, STK'lar ve vatandaşlar, hayvanların tahliyesi için yoğun mesai harcadı. Orman yangınları esnasında Bördübet ve Değirmenyanı Mahallelerinden 131 ev, 435 vatandaş ve 52 araç tahliye edildi.

Onlarca hayvan hayata döndürüldü

Yangınlarda alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlara kısa zamanda müdahale eden veteriner hekimler, onlarca hayvanı hayata döndürdü. Hasar tespiti yapılan yerlerde ekipler, yangından zarar gören hayvanların yanık ve yaralarını tedavi etti. Yangınlar esnasında 52 büyükbaş, 235 küçükbaş ve 225 kümes hayvanı olmak üzere toplam 512 hayvanın tahliyesi sağlandı.

İlk yardım desteği verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri tarafından orman yangını bölgesinde dumanlardan etkilenen vatandaşlara ilk yardım desteği ve gerekli durumlarda ise sağlık kuruluşlarına hastaların sevki sağlandı. Yangınlar esnasında 38 kişiye oksijen desteği,56 kişiye pansuman, 338 kişiye göz yaşı damlası uygulaması, 62 kişiye tansiyon ölçümü, 3 kişiye şeker ölçümü, 3 kişiye de ambulans nakil hizmeti verildi. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda 11 kişiye hekim ve klinik psikoloğu desteği sağlandı.

Kumanya, çorba, çay, kahve ve su dağıtımı yapıldı

Orman yangını bölgesinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi, personel ve vatandaşların yemek ihtiyaçları da giderdi. Büyükşehir Belediyesi'nin ikram araçları ile yangın bölgesinde görev yapan personel ve vatandaşlara 4 bin 700 kumanya, 3 bin 450 soğuk içecek, 3 bin 900 adet de çorba dağıtıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Mahkeme, gerekçeli kararda Pınar Gültekin'in kız kardeşinin ifadesinde atıfta bulundu! O ifadeye yalanlama geldi Mahkeme, gerekçeli kararda Pınar Gültekin'in kız kardeşinin ifadesinde atıfta bulundu! O ifadeye yalanlama geldi Yanan ormandan 4 sonra sağ kurtuldu, orman işçileri soğutma çalışması yaparken buldu Yanan ormandan 4 sonra sağ kurtuldu, orman işçileri soğutma çalışması yaparken buldu
Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Büyükşehir: '4 bin 208 hektar alan zarar gördü' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
16:27 Astsubay, 24 yaşındaki sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
16:24 Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah
16:21 En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam açıklaması sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Çalışmaya başladık
16:06 UEFA Başkanı, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu açıkladı
15:17 TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı
15:13 Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı
15:11 Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 17:28:25. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir: "4 bin 208 hektar alan zarar gördü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement