18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi

Haberin Videosunu İzleyin
18 yaşındaki Neslinur\'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi
01.12.2025 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
18 yaşındaki Neslinur\'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi
Haber Videosu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 18 yaşındaki Neslinur Topal, şüpheli bir zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. Yoğun bakıma kaldırılan iki kardeşinin durumu ise hala kritik. Bölge, yaşanan olay nedeniyle alarma geçerken AFAD ekiplerince ailenin evinde yapılan incelemelerde siyanür maddesi tespit edilmesi, soruşturmayı derinleştirdi. Facianın kesin nedeni, detaylı kimyasal analizlerle belirlenecek.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybederken, AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ailenin ikamet ettiği evde siyanür maddesine rastlandı.

NESLİNUR YAŞAMINI YİTİRDİ, KARDEŞLERİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

24 Kasım tarihinde Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Neslinur Topal, Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal isimli üç kardeş, zehirlenme şüphesiyle Seydikemer Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Durumu ağırlaşan Neslinur Topal, bilinç kaybı ve kalp durması yaşaması üzerine derhal Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Muğla'da Siyanürün Neden Olduğu Zehirlenme Vakası: 18 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Burada yapılan acil müdahalenin ardından genç kız, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Neslinur Topal hayatını kaybetti. Diğer kardeşler Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal'ın ise bilinçlerinin açık olduğu ancak zehirlenme şüphesiyle hayati tehlikelerinin devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Muğla'da Siyanürün Neden Olduğu Zehirlenme Vakası: 18 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

EVDE SİYANÜR TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Muğla, İzmir ve Ankara AFAD personeli tarafından zehirli gaz ölçüm cihazlarıyla olay yerinde inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalarda kardeşlerin ikamet ettiği evde siyanür maddesi tespit edildi.

Muğla'da Siyanürün Neden Olduğu Zehirlenme Vakası: 18 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

EVDEN VE BİTİŞİĞİNDEKİ UN FABRİKASINDAN NUMUNELER ALINDI

AFAD ekipleri, siyanürün kaynağının belirlenmesi amacıyla evin kendisinden ve ikametin hemen bitişiğinde bulunan un fabrikasından yem, un, buğday ve diğer ürünlerden numuneler aldı. Alınan numuneler, gerekli kimyasal incelemelerin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilecek.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Muğla'da Siyanürün Neden Olduğu Zehirlenme Vakası: 18 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zehirlenme, Seydikemer, Güvenlik, 3-sayfa, Çevre, Muğla, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu Almanya'dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu
Kur’an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, hava gücünü sahneye çıkardı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, hava gücünü sahneye çıkardı
Küme düşen takımın taraftarları stadı yaktı Küme düşen takımın taraftarları stadı yaktı
Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı İki grup arasında kavga Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga
Arsenal, Londra derbisinde büyük fırsatı tepti Arsenal, Londra derbisinde büyük fırsatı tepti
İsrail Savunma Kuvvetleri android telefonları yasakladı, Iphone zorunlu oldu İsrail Savunma Kuvvetleri android telefonları yasakladı, Iphone zorunlu oldu
Sergen Yalçın: ’Galibiyet Çok Önemliydi, Takım İyi Oynadı’ Sergen Yalçın: 'Galibiyet Çok Önemliydi, Takım İyi Oynadı'
Ümit Özdağ’ın sosyal medya paylaşımlarında intihal Yanıt gecikmedi Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarında intihal! Yanıt gecikmedi
DEM Parti’den net yanıt geldi: AK Parti ve MHP ile ’ittifak’ mümkün mü DEM Parti'den net yanıt geldi: AK Parti ve MHP ile 'ittifak' mümkün mü?
Sergen Yalçın’dan istifa çağrılarına olay cevap Sergen Yalçın'dan istifa çağrılarına olay cevap
Ajax taraftarı adeta stadı yaktı, hakem maçı erteledi Ajax taraftarı adeta stadı yaktı, hakem maçı erteledi
Datça’ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu
12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemeleri’nde 2’de 2 yaptı 12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı
Esenyurt savaş alanına döndü Alacak kavgasında 8 yaralı Esenyurt savaş alanına döndü! Alacak kavgasında 8 yaralı

17:55
Domuz bağlı cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı: Ben unuttum, siz unutmadınız
Domuz bağlı cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı: Ben unuttum, siz unutmadınız
16:45
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
15:31
ATM’lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir
15:28
Murat Cemcir yoğun bakımda
Murat Cemcir yoğun bakımda
15:20
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK’dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
15:19
U19 Paf Ligi’nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu
U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu
14:59
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani’nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık
14:44
Komşuda korkutan salgın: yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi
Komşuda korkutan salgın: yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi
14:41
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye’de dev bir bankaya talip oldu
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu
14:35
DİSK’in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli
13:46
Camiden uygunsuz sesler yükseldi, polis soluğu bölgede aldı
Camiden uygunsuz sesler yükseldi, polis soluğu bölgede aldı
11:48
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı
11:17
Barzani’nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki
10:54
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi
10:10
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2025 19:04:52. #7.11#
SON DAKİKA: 18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.