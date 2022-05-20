Muğla'da ATM'de bulunan para sahibine teslim edildi

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir ATM'de bulunan 5 bin lira sahibine teslim edildi.

Atapark'taki bir ATM'de para yatırma işlemi yapan Turgut Kocabaş, işlemin ardından bölgeden ayrıldı. Kocabaşı'ın işleminin ardından para ATM tarafından geri verildi.

ATM'ye gelen bir kişinin parayı bulup ihbar etmesi üzerine Milas Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri, banka ile iletişime geçerek o saat dilimindeki hesap hareketlerini inceleyip paranın sahibini buldu.

ATM'de kalan 5 bin lira, Milas Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilen Kocabaş'a teslim edildi.

Paranın geri verildiğinden haberi olmadığını ifade eden Kocabaş, "İşçiyim, emekle çalışarak para kazanıyorum. Paranın hesaba geçmediğini öğrenince çok üzülmüştüm. Ama Milas polisinden gelen haberle çok mutlu oldum. Emniyet birimlerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.