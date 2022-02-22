Muğla'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

22.02.2022 20:34
Muğla'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşanan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşanan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.H. (39) ile Ö.E. (44) ve A.E. (42) Akyaka Mahallesi'ndeki bir restoran önünde karşılaştı.

Otomobilinden inen B.H'nin silahla ateş ettiği Ö.E. ve A.E. ile kurşun isabet eden restoran çalışanı Z.Ç. (53) yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ö.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli B.H'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Bodrum sahillerinde güneşli hava yoğunluğu Bodrum sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Akyaka, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
20:34 Rekabet Kurumu, 23 zincir marketle ilgili soruşturma başlattı! Sözlü savunma 22 Mart'ta yapılacak
20:25 Mbappe'nin annesi tüm sırrı ortaya döktü! Önemli transfer için geri sayım başladı
19:50 Son Dakika: Putin, dünyaya meydan okudu: Minsk Barış Anlaşması artık yok
19:37 Son Dakika: Ülkemizde 22 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
19:23 Husumetli olduğu çiftle markette karşılaştı, kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü, 1 yaralı
19:22 Son Dakika: NATO'dan Rusya'ya mesaj: 120 gemimiz hazır, Ukrayna'nın yanında olacağız
19:20 Tüm yapılanma bozulabilir! Galatasaray, Mbappe'den gelecek haberi bekliyor
18:51 Bilim insanları şaşırıp kaldı! Takip cihazı takılan saksağanlar bir araya gelerek ilki gerçekleştirdi
18:48 Türkiye'nin Ukrayna konusundaki açıklamasına Kremlin'den ilk yorum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 20:40:12. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement