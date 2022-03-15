Muğla'da hastanede darbedilen doktor şikayetçi oldu - Son Dakika

Muğla'da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda acil serviste görev yaptığı sırada bir kişi tarafından darbedildiğini belirten doktor şikayette bulundu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor T.T. (26) ile hastaneye dün tedaviye gelen A.A. arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, A.A. başka bir hastaneye ait evrakı göstererek, doktordan ultrason çekilmesini istedi. Doktor T.T. ise gerekli tetkiklerin ardından ihtiyaç duyulması halinde ultrason çekilebileceğini belirtti.

Çıkan tartışmada, A.A. harakette bulunduğu doktoru darbetti. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olay sonrası boğazında kızarıklar oluşan ve gözlüğü kırılan doktor, darp raporu alarak A.A'dan şikayetçi oldu.

Aynı hastanede başka bir doktor tarafından muayene edilen ve yatışı yapılan A.A'nın, sabah apandisit ameliyatı olduğu öğrenildi. Tartışma konusuyla ameliyat arasında bir ilişkinin bulunmadığı ve hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay protesto edildi

Öte yandan, hastane önünde toplanan bir grup doktor, sağlık çalışanı ve tıp öğrencisi yaşanan olaya tepki gösterdi.

Hekimler adına basın açıklamasını okuyan Dr. Ali İhsan Uysal, dün hastaneye başvuran ve asıl görevi güvenliği sağlamak olan bir kolluk kuvveti personelinin, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor arkadaşlarına sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını söyledi.

Yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Uysal, benzer durumla bir daha karşılaşmamak için herkesi sağduyulu olmaya çağırdı.

Olay gecesi acil serviste nöbetçi olan Dr. Ahmet Demir de yaşanan olaya şahitlik ettiğini ve sağlıkta şiddetin bir an önce son bulması gerektiğini belirtti.