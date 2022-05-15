Kaçak avlanmış 1,5 ton midye ele geçirildi - Son Dakika
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Kaçak avlanmış 1,5 ton midye ele geçirildi

15.05.2022 18:51

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hafif ticari araçta kaçak avlanmış 1,5 ton midye bulundu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hafif ticari araçta kaçak avlanmış 1,5 ton midye bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bagajdaki çuvallarda kaçak avlanmış 1,5 ton midye ele geçirildi.

Midyelerin İzmir'den Fethiye'ye götürüleceği belirlendi.

Midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince jandarma ekipleri nezaretinde gömülerek imha edildi.

Sürücüye Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası kesildi.

Kaçak avlanmış 1,5 ton midye ele geçirildi
Kaçak avlanmış 1,5 ton midye ele geçirildi
Kaçak avlanmış 1,5 ton midye ele geçirildi
Kaçak avlanmış 1,5 ton midye ele geçirildi
Kaçak avlanmış 1,5 ton midye ele geçirildi

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Muğla'da 1,5 ton kaçak midye ele geçirildi Muğla'da 1,5 ton kaçak midye ele geçirildi 1,4 ton kaçak tütün ele geçirildi 1,4 ton kaçak tütün ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaçak avlanmış 1,5 ton midye ele geçirildi - Son Dakika


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