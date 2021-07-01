Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüsamettin Yaylı'nın kullandığı 48 KB 616 plakalı kamyon, Selimiye-Milas kara yolunda, Ali Uzun idaresindeki 48 LB 483 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Uzun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Uzun'un cenazesi, incelemenin ardından Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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