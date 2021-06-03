Muğla'da kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu - Son Dakika

Çocuklarının bulunmasıyla büyük bir mutluluk yaşayan aile, arama çalışmalarını yürüten ekiplere teşekkür etti.

Karacahisar Mahallesi'nde yaşayan Şallı ailesinin 13 yaşındaki zihinsel engelli çocukları Fikret Şallı dün kayboldu. Ailenin yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede yaşayan vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

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