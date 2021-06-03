Muğla'da kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu - Son Dakika

Muğla"nın Milas ilçesinde dağlık arazide kaybolduktan 17 saat sonra bulunan zihinsel engelli çocuk, ailesine teslim edildi.
Karacahisar Mahallesi'nde yaşayan Şallı ailesinin 13 yaşındaki zihinsel engelli çocukları Fikret Şallı dün kayboldu. Ailenin yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede yaşayan vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 17 saatin ardından ayakkabısız halde AFAD ekibince bulunan çocuk, ailesine teslim edildi.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çocuklarının bulunmasıyla büyük bir mutluluk yaşayan aile, arama çalışmalarını yürüten ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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