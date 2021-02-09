Muğla'da kuyuya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, 30 metre derinlikteki kuyuya girerek Fatma Tekin'in cesedini çıkardı.

Tekin'in kuyuya düştüğünü fark eden yakınları, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

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