Muğla'da sağanak, dolu ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla'da sağanak, dolu ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

Muğla\'da sağanak, dolu ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
29.11.2025 12:16  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da etkili olan sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle bazı evleri su bastı, yelkenli tekneler kıyıya sürüklendi.

Muğla'da etkili olan sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle bazı evleri su bastı, yelkenli tekneler kıyıya sürüklendi.
Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ilçede aralıklarla etkili oldu.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Atatürk Bulvarı başta olmak üzere Konacık ve Bitez mahallelerinde ara sokaklarda su birikintileri meydana geldi ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bitez ve Konacık deresi de kuvvetli sağanak nedeniyle taşma noktasına geldi. Yağmur suları nedeniyle denizin rengi de değişti. Bazı bölgeler kuvvetli dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü.

EVİ SU BASTI, EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çırkan Mahallesi'nde bir evi su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum Belediyesi ekipleri su basan evde tahliye çalışması yaptı. Evdeki eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Evde oturan Songül Demir, daha önce de bir kez evini su bastığını ifade ederek tekrar mağdur olduklarını belirtti.

Bitez'de yağmur suları nedeniyle denizin rengi değişti.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan; olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum-Datça feribot seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. İlçede sağanak ve kuvvetli rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede güneydoğudan esen rüzgarın şiddeti saatte 65 kilometreyi buldu. Bazı mahallelerde ağaçlar devrildi.

Kısa süren etkili sağanakta caddelerde oluşan su birikintisi sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına ve yağmur nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara belediye ekipleri müdahale etti. Devrilen ağaçlar ve kırılan dallar Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından kaldırıldı.

TEKNELER KIYIYA SÜRÜKLENDİ

Kemeraltı Mahallesi'nde 3 yelkenli tekne fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi. Milas ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Emek Mahallesi'ndeki pazar yerini su bastı.

19 Mayıs Bulvarı ile Burgaz Mahallesi ve sanayi sitesinde yolları su altında kaldı. Bölgedeki bazı evleri su basarken belediye ekipleri sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışma başlattı. Menteşe ilçesinde de dolu etkili oldu. Bazı bölgeler kuvvetli dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. TOKİ Mahallesi'nde dolu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Menteşe kent merkezinde de sağanak etkili oldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Ulaşım, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da sağanak, dolu ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asya borsalarında karışık seyir: Çin’de emlak krizi, Japonya’da yüksek enflasyon Asya borsalarında karışık seyir: Çin'de emlak krizi, Japonya'da yüksek enflasyon
Zayıflama uğruna canından oluyordu 1.5 ay hastanede yattı Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza
İstanbul’da “Black Friday“ çılgınlığı AVM’lerde büyük yoğunluk yaşandı İstanbul'da "Black Friday" çılgınlığı! AVM'lerde büyük yoğunluk yaşandı
Derin Talu’dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
İslam Memiş’in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

13:23
Osimhen’in Okan Buruk’tan istediği şey olay oldu
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
13:09
Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
12:14
CHP’de kurultay maratonu Özgür Özel’den ’’Arının’’ diyen Kılıçdaroğlu’na sert mesaj
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den ''Arının'' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj
12:01
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
11:56
Mesud Barzani: “Barış Sürecini Tüm Gücümüzle Destekliyoruz ve Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız“
Mesud Barzani: "Barış Sürecini Tüm Gücümüzle Destekliyoruz ve Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız"
11:39
Aile katliamından yeni detaylar Annesini öldüren babasına “Baba ne yapıyorsun“ deyince...
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına "Baba ne yapıyorsun?" deyince...
11:22
Suriye yönetiminden ’PKK’ çıkışı Mazlum Abdi hedefte
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2025 13:58:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Muğla'da sağanak, dolu ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.