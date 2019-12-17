Muğla'da yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Muğla'da yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muğla'da yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortakent Kapuz Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi. Vinç, yaklaşık 30 metrelik yüksekten boşluğa düştü.

Beton zemine düşen vincin üzerindeki sepette bulunan Sefer Akdaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Vinç içindeki üç kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından alışveriş merkezinde bir süre panik yaşanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Akdaş'ın cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ortakent, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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