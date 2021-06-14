Bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yıkım sırasında güvenlik önlemi aldı.

Bölgede yıkım kararı verilen 19 yapıdan 7'si yürütmeyi durdurma kararı aldı. Menteşe Belediyesi ekiplerince 2 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Mülk sahiplerince ise 10 yapının yıkımı tamamlandı.

Menteşe Belediyesi ekipleri, Akbük Mahallesi'nde ikinci etap yıkım çalışmaları kapsamında idari yargı süreçleri tamamlanan yapıların yıkımına Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü gözetiminde başladı.

Son Dakika › Güncel › Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor - Son Dakika

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