Son Dakika Haberleri: MUĞLA Marmaris'te yasa dışı su ürünleri avcılığına geçit yok
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MUĞLA Marmaris'te yasa dışı su ürünleri avcılığına geçit yok

1 saat önce

Marmaris'te yasa dışı su ürünleri avcılığına geçit yokMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı avlanmanın önüne geçilmesi için yapılan denetimlerde açık deniz ve körfeze bırakılmış toplam 15 av sepeti, 27 uzatma oltası ele geçirildi.

Marmaris'te yasa dışı su ürünleri avcılığına geçit yok
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı avlanmanın önüne geçilmesi için yapılan denetimlerde açık deniz ve körfeze bırakılmış toplam 15 av sepeti, 27 uzatma oltası ele geçirildi. Ele geçirilen sepetlerdeki 4 kilogram sinarit ve 2 ahtapot tekrar denize bırakıldı. Olta ve av sepetleri ise imha edildi.Marmaris Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı ve Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından geçen 28 Mayıs'ta Turunç, Selimiye, Bördübet, Hisarönü, İçmeler, Amos, Kumlubük, Çiftlik mahallesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. 3 dalgıç ve 5 personel ile 3 gün boyunca 11.00 - 16.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde, açık denize ve körfeze bırakılmış av malzemelerinin yerleri tek tek tespit edildi. Dalgıçlar tarafından 7 noktada deniz ürünlerini avlamak için kullanılan toplam 27 uzatma oltası ve 15 av sepeti ele geçirdi. Ele geçirilen av malzemeleri Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü'nde hazırlanan tutanağın ardından imha edildi. Sepetlerde ele geçirilen ve kaçak avlandığı belirlenen 4 kilogram sinarit ve 2 ahtapot, tekrar denize bırakıldı. Ekiler, yapılan denetimleri ve ele geçirilen av malzemelerini kamerayla kayıt altına da aldı.
Yasa dışı avcılığa yönelik çalışmalara bundan sonra da devam edileceği bildirildi.
MUĞLA Marmaris'te yasa dışı su ürünleri avcılığına geçit yok
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:51 Kaynak: DHA
İlçe Tarım Müdürlüğü, Marmaris, Güncel
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