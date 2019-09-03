Son Dakika Haberleri: Muğla şezlongların arasından yaşama tutundular
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Muğla şezlongların arasından yaşama tutundular

1 saat önce

Şezlongların arasından yaşama tutundularMuğla'nın Bodrum ilçesinde, şezlongların arasından yuumurtadan çıkan yavru caretta carettalar heyecan yarattı.

Şezlongların arasından yaşama tutundular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şezlongların arasından yuumurtadan çıkan yavru caretta carettalar heyecan yarattı.

Turgutreis Mahallesi Gün Batımı Plajında dün (pazartesi) akşam, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yavurularının yumurtadan çıkarak şezlongların arasında görülmesi heyecan yarattı. CHP'li Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Tamer Mandalinci (24), doğma büyüme Turgutreisli olduğunu belirterek, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Mandalinci, yavru caretta carettaların zarar görmemesi için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerinden aldığı bilgiler doğrultusunda, güvenli bir şekilde denize ulaşmalarını sağladı.

Turgutreis Mahallesi, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:39 Kaynak: DHA
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