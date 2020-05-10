Muğla Valisi Civelek 102 yaşındaki Emeti Karaağıl'ı ziyaret etti - Son Dakika

Muğla Valisi Esengül Civelek, Anneler Günü dolayısıyla 102 yaşındaki Emeti Karaağıl'ı evinde ziyaret ederek, gününü kutladı.



Vali Civelek, ziyarette yaptığı açıklamada, il genelinde 100 yaş ve üzeri 64 annenin bulunduğunu söyledi.

İlçelerde de vali yardımcıları, kaymakamlar ve Vefa Destek Grubu üyelerinin tespit ettikleri ulu çınarlara sürpriz yaparak onların gönüllerini aldıklarını belirten Civelek, ziyarette Karaağıl'a çeşitli hediyeler verdi.

Hz. Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığının Anneler Günü'nde 100 yaş ve üstü anneleri unutmayarak ortaklaşa bir proje hayat geçirdiklerini belirten Civelek, proje kapsamında 81 ilde hayatlarını sürdüren 100 yaş ve üstü 5 bin 529 anne için Sakarya'da "Cennet Anneleri" ismiyle bir hatıra ormanı oluşturulduğunu dile getirdi.

Vali Civelek, dikilen ağacın sertifikasını Muğla'da yaşayan 102 yaşındaki Emeti Karaağıl'a teslim etti.



Şehit anneleri de ziyaret edildi

Vali Civelek, Şehit Annelerini de ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Civelek, Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu'nun annesi Seza Çeltiklioğlu ve Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Jandarma Er Nazmi Sungur'un annesi Fatma Sungur'u evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Ziyarette Civelek, şehit annelerinin, şehitlerin en değerli emaneti olduklarını ifade etti.