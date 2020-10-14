Muharrem İnce: "CHP yönetimine de güvenmiyorum" - Son Dakika

Muharrem İnce: "CHP yönetimine de güvenmiyorum"

14.10.2020 14:03
Muharrem İnce:

Muharrem İnce ülke geneli başlatmış olduğu "Memleket Hareketi" programı kapsamında Iğdır'a geldi.

Muharrem İnce ülke geneli başlatmış olduğu "Memleket Hareketi" programı kapsamında Iğdır'a geldi. İnce burada yaptığı konuşmada, "CHP yönetimine de güvenmiyorum" dedi.

Sabah saatlerinde Iğdır Havalimanı'na geldikten sonra, kent merkezine geçen Muharrem İnce, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Iğdır Merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Muharrem İnce, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Muharrem İnce'nin bir vatandaşla ikili diyalogu dikkat çekti. İnce, "Beni karşılamaya gelen bu CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler" dedi.

Nahcivan'a geçmek istediğini fakat yetkililerin can güvenliği sebebiyle izin vermediklerini dile getiren Muharrem İnce, "Kimseye haber vermedim, çünkü sokağı görmek istedim. Haber verirsem etrafım partililerle çevriliyor ve vatandaşla konuşamıyorum. Hastalıkta var tabi. Bir şehre habersizce geliyor caddeleri dolaşıyor ve vatandaş ne diyor onları dinliyoruz. Bunu bilerek yapıyorum. Beni karşılamaya gelen bu CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler" şeklinde konuştu.

Muharrem İnce daha sonra otobüsü ile Ardahan'a gitmek için yola çıktı. - IĞDIR

Muharrem İnce: CHP yönetimine de güvenmiyorum

Iğdır Havalimanı, Muharrem İnce, Sabah, Iğdır, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce: 'CHP yönetimine de güvenmiyorum' - Son Dakika


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