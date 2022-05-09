MUHTARIN ÖLDÜĞÜ 'SÜRÜ' KAVGASI SONRASI 4 BİN 500 KÜÇÜKBAŞ İLÇE DIŞINA TAŞINDI - Son Dakika
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MUHTARIN ÖLDÜĞÜ 'SÜRÜ' KAVGASI SONRASI 4 BİN 500 KÜÇÜKBAŞ İLÇE DIŞINA TAŞINDI

09.05.2022 09:19

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Çanakçı köyü muhtarı Fahrettin Yıldırım'ın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı 'sürü' kavgasında gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Çanakçı köyü muhtarı Fahrettin Yıldırım'ın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı 'sürü' kavgasında gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi. Jandarmanın nöbet tuttuğu bölgede ise husumetin büyümemesi için göçerlerin 4 bin 500 küçükbaş hayvanı, kamyonlarla ilçe dışına taşındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Karakoçan ilçesi, Çanakçı köyünde meydana geldi. 8 çocuk babası, köy muhtarı Fahrettin Yıldırım ile küçükbaş hayvanların ekinlere zarar vermemesi için uyardığı sürü sahipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Yıldırım tabancayla vurularak yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım'ın yardımına koşan Ekrem İnce (30) ile akrabası Mehmet Barış Yıldırım (40) da vuruldu.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli'den kalkan askeri helikopterle, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay ile ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ile 2 ruhsatlı tüfek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Jandarmanın nöbet tuttuğu bölgede ise husumetin büyümemesi için göçerlerin 4 bin 500 küçükbaş hayvanı, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşındı. Bu arada Fahrettin Yıldırım'ın cenazesi köyünde defnedilirken, 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

MUHTARIN ÖLDÜĞÜ 'SÜRÜ' KAVGASI SONRASI 4 BİN 500 KÜÇÜKBAŞ İLÇE DIŞINA TAŞINDI
MUHTARIN ÖLDÜĞÜ 'SÜRÜ' KAVGASI SONRASI 4 BİN 500 KÜÇÜKBAŞ İLÇE DIŞINA TAŞINDI
MUHTARIN ÖLDÜĞÜ 'SÜRÜ' KAVGASI SONRASI 4 BİN 500 KÜÇÜKBAŞ İLÇE DIŞINA TAŞINDI
MUHTARIN ÖLDÜĞÜ 'SÜRÜ' KAVGASI SONRASI 4 BİN 500 KÜÇÜKBAŞ İLÇE DIŞINA TAŞINDI

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Muhtarın öldürüldüğü sürü kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı Muhtarın öldürüldüğü sürü kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı Muhtarın öldüğü 'sürü' kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı Muhtarın öldüğü 'sürü' kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı

Fahrettin Yıldırım, Karakoçan, Çanakçı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUHTARIN ÖLDÜĞÜ 'SÜRÜ' KAVGASI SONRASI 4 BİN 500 KÜÇÜKBAŞ İLÇE DIŞINA TAŞINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUHTARIN ÖLDÜĞÜ 'SÜRÜ' KAVGASI SONRASI 4 BİN 500 KÜÇÜKBAŞ İLÇE DIŞINA TAŞINDI - Son Dakika
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