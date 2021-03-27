Muhtarlardan Ataç'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Uluönder, Zincirlikuyu ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinin muhtarlarını ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler, Zincirlikuyu Mahalle Muhtarı Erdal Karakaya ve Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Serpil Üstsoy, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Muhtarlar ziyaret esnasında, belediye ekipleri tarafından mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü teşekkürlerini ileterek, Başkan Ataç'ın her zaman destekçileri olmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet ifade eden Başkan Ataç da, muhtarlarla iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda mahallelerde en iyi hizmeti sunmayı sürdüreceklerini kaydetti. - ESKİŞEHİR