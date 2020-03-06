Muhterem Nur'un bilinci kapandı
7 saat önce
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Bilinci kapanan 87 yaşındaki Nur'un son durumu Gürses hayranlarını da üzdü.
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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:35
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