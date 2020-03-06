Muhterem Nur'un bilinci kapandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Muhterem Nur'un bilinci kapandı - Son Dakika Magazin

Muhterem Nur'un bilinci kapandı

7 saat önce

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı.

Muhterem Nur'un bilinci kapandı, System.String[]

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Bilinci kapanan 87 yaşındaki Nur'un son durumu Gürses hayranlarını da üzdü.



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Muhterem Nur, Sadi Konuk, Bakırköy, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:35 
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