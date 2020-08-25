Müjde Ar: 'Deli Müjde'ye çıktı adım - Son Dakika

Müjde Ar: 'Deli Müjde'ye çıktı adım

BİR süredir Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazarak Gündoğan'daki ünlü bir otel ile restoranı gürültü kirliliği yaptıkları gerekçesiyle şikayet etmişti.

Müjde Ar: 'Deli Müjde'ye çıktı adım, System.String[]

BİR süredir Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazarak Gündoğan'daki ünlü bir otel ile restoranı gürültü kirliliği yaptıkları gerekçesiyle şikayet etmişti. Daha sonra hem söz konusu işletmelere hem de Başkan Aras'a dava açan Ar, şimdi de "Gürültüsüz Yaşam" adında bir platform kuracağını açıkladı.

EN BÜYÜK DESTEKÇİM FAZIL SAY

Sanatçı, "Şu an logomuzu hazırlıyoruz. Platformumuz 3-4 gün içinde kurulmuş olacak. Herkese mesajla duyurdum. Şimdi destek mesajı yağıyor. Tek tek isim saymaya gerek yok ama bu işin en büyük destekçisi Fazıl Say" diye konuştu. Platformun sözcülüğünü kendisinin yürüteceğini açıklayan Ar, "Platformda Pelin Özkan ve eşim Ercan Karakaş da var. Bugün sözcü ben olurum, yarın başkası olur. Bu platform dernek gibi olmayacak, herkesi kucaklayacak" dedi.

BELEDİYE GEREKENİ YAPMADI

Müjde Ar, çalışmalarının Bodrum'la sınırlı kalmayacağını da sözlerine ekledi: "Toplantılar düzenleyeceğiz. Gerekirse protestolar da yapacağız. Bu, Bodrum'la sınırlı kalmayacak. Biz kaliteli yaşamı çok önemsiyoruz. Amacımız farkındalık yaratmak. Karşı taraf sürekli 'Yazlık yerdesiniz' algısını empoze etmeye çalışıyor. Kaliteli yaşamın yazlığı kışlığı olmaz. Bana istemediğim müziği kimse dinlettiremez. İstediğim müziği, istediğim koşullarda dinlerim. Öğlen provalarla başlayıp geceye kadar süren müzikleri dinlemek zorunda değilim. Bunun bir kader olmadığı hakkında farkındalık yaratmak, örgütsel anlamda baskı kurmak, gerekirse belediyenin kapısına bin kişi ile dayanmak gibi hedeflerimiz var. Belediye üzerine düşen görevi yapmadı, gerekeni yapmamakta kararlı. Sen niye orada oturuyorsun peki? İşin ne?"

MEZARA KADAR EMEKÇİYİM

Platformun büyük destek göreceğine inandığını belirten Ar, "Sanatçı arkadaşlarım da bu konuda duyarlı olup yanımızda yer alacaktır. Hiç şüphem yok. Biz burada genel bir bilinç oluşturmaya çalışacağız. Sonuca ulaşmayacak hiçbir işe kalkışmam. Çok büyük bir destek var. Alaçatı'dan, Çeşme'den, Dalyan'dan mesajlar alıyorum" dedi.

Sanatçı, gürültü kirliliğini bitirmeye kararlı olduğunu söyledi: "Bu işlerle uğraşmak için zaman ve inat lazım. İkisi de bende var. İşletme, benimle ilgili 'emekli sanatçı Müjde Ar' diye yazmış. Ben emekli falan değilim. Mezara kadar emekçiyim. 'Emekli' kelimesini hakaret olarak kullanmışlar. Ayrıca bunun için de dava açacağım."

Müjde Ar son olarak annesi Aysel Gürel'in bir sözünü hatırlatarak "Ben de adımı Deli Müjde'ye çıkardım" dedi: "Sezen'e (Aksu) annem bir gün şöyle demiş: 'Biliyor musun ben adımın önüne deli ifadesini koydurmak için ne kadar uğraştım?' Ben şimdi bu yaşadığımdan sonra aynı sıfatı istiyorum. Bu yaşadığımdan sonra adımı Deli Müjde'ye çıkardım."

BODRUM'UN ŞİKAYET MERKEZİ OLDUM

SANATÇI, gürültüden dolayı sağlık sorunları yaşadığını söyledi: "Doktora 'Geceleri sesler duyuyorum' dedim. Yani gece 01.30'da biten müziği 04.00'te duyarak uyanıyorum. 'Normal mi?' diye sordum, 'Hayır, siz işitsel halüsinasyona uğramışsınız' dedi. Bana 'Kurdeşen oldum', 'Kanserli hastamı hastaneye geri götürdüm, evde çıldırıyor' diyenler bile var. Bodrum'un şikayet merkezi oldum. Benim adım önde olduğu için sadece benim sorunummuş gibi empoze etmeye çalıştılar. Ama durum çok vahim. Geçen gün halk plajına gittim, insanlar beni alkışlamaya başladı."

SES KİRLİLİĞİNDEN 6 EV DEĞİŞTİRDİM

MÜJDE Ar, gürültü yüzünden Bodrum'da 6 ev değiştirdiğini söyledi: "48 yıldır Bodrum'da evim var ve bu, gürültü yüzünden değiştirdiğim 6'ncı evim. Sessiz olduğu için buraya kaçmıştım. Burada bakkal, manav yok. Ama adam başı 3 bin lira ödenen gazino, 10 bin lira ödenen localar var. Biz burada çevrenin sağlığını bozmayacak şekilde müzik yapılması için bu platformu kurduk. Gürültü kirliliğiyle ilgili yasa çok açık ve net hazırlanmış. Belediyelerin göz yummaması gerekiyor."

Senaryoyu evimde yazamadım

Annesi Aysel Gürel'in hayatını konu alan filmi tamamladığını belirten Müjde Ar, senaryo yazarken zorlandığını ifade etti: "Evim denize sıfır ama ben çalışmak için arkadaşımın Yahşi'nin tepesindeki evine gidiyordum. Çünkü evimde sesten durulmuyor."

Ahmet Aras, Müjde Ar, Bodrum, Magazin, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 08:30

Son Dakika Magazin Müjde Ar: 'Deli Müjde'ye çıktı adım - Son Dakika Magazin
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