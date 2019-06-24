"Mültecilerin Serüveni" fotoğraf sergisi
2 saat önce
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Dünya Mülteciler Haftası kapsamında "Mültecilerin Serüveni" fotoğraf sergisi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:43 Kaynak: AA
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Dünya Mülteciler Haftası kapsamında "Mültecilerin Serüveni" fotoğraf sergisi düzenlendi.
Dünya Mülteciler Haftası dolayısıyla Lefkoşa'daki tarihi yapı Bedesten'de Kıbrıs Türk Kızılayı
ve Anadolu Ajansı
(AA) iş birliğinde "Mültecilerin Serüveni" fotoğraf sergisi yapıldı.
Mültecilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı hedefleyen sergide, bu kişilerin gündelik yaşamlarına dair fotoğraflar yer aldı.
Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği sergi büyük beğeni topladı.
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