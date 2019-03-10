Son Dakika Haberleri: Murat Aydın Soğuksu'da Kasap Dükkanına Girip Tezgahın Başına Geçti

Murat Aydın Soğuksu'da Kasap Dükkanına Girip Tezgahın Başına Geçti

1 saat önce

Soğuksu'da esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek seçimlerde destek sözü istedi.

Murat Aydın Soğuksu'da Kasap Dükkanına Girip Tezgahın Başına Geçti, System.String[]
Soğuksu'da esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek seçimlerde destek sözü istedi. Aydın'ın bir kasap dükkanında esnafın çağırması üzerine tezgahın arkasına geçmesi renkli görüntüler oluşturdu.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını daha da hızlandıran AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Soğuksu Mahallesi'nde esnafı tek tek ziyaret etti. Vatandaşlarla tokalaşarak onlarla sohbet eden Aydın, seçimlerde destek sözü istedi. Yaşlısından gencine, kadınından bebeğine, her kesimde sıcak bir şekilde karşılanan Aydın'ın samimi tavırları vatandaşların takdirini kazandı.

Aydın etlerin başına geçince renkli görüntüler oluştu

Marketinden oyuncakçısına, restoranından eczanesine gezmedik yer bırakmayan Aydın, semtteki bir kasap dükkanına girdi. Burada esnafla tokalaşarak sohbet eden Aydın, ardından esnafın çağrısı üzerine tezgahın arkasına geçti. Esnafın etleri kuşbaşı olarak doğramasını izleyen Aydın renkli görüntüler oluşturdu. Yolda gördüğü çocukları seven Başkan adayı Aydın, buradan son olarak AK Parti Soğuksu Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti. Partililerle tokalaşan Aydın, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra çalışanlarla fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:00 Kaynak: İHA

AK Parti, Murat Aydın, Aydın, Politika
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