Murat Aydın Soğuksu'da Kasap Dükkanına Girip Tezgahın Başına Geçti
1 saat önce
Soğuksu'da esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek seçimlerde destek sözü istedi.
Soğuksu'da esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz
Belediye Başkan Adayı Murat Aydın
, vatandaşlarla sohbet ederek seçimlerde destek sözü istedi. Aydın'ın bir kasap dükkanında esnafın çağırması üzerine tezgahın arkasına geçmesi renkli görüntüler oluşturdu.
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını daha da hızlandıran AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Soğuksu Mahallesi'nde esnafı tek tek ziyaret etti. Vatandaşlarla tokalaşarak onlarla sohbet eden Aydın, seçimlerde destek sözü istedi. Yaşlısından gencine, kadınından bebeğine, her kesimde sıcak bir şekilde karşılanan Aydın'ın samimi tavırları vatandaşların takdirini kazandı.
Aydın etlerin başına geçince renkli görüntüler oluştu
Marketinden oyuncakçısına, restoranından eczanesine gezmedik yer bırakmayan Aydın, semtteki bir kasap dükkanına girdi. Burada esnafla tokalaşarak sohbet eden Aydın, ardından esnafın çağrısı üzerine tezgahın arkasına geçti. Esnafın etleri kuşbaşı olarak doğramasını izleyen Aydın renkli görüntüler oluşturdu. Yolda gördüğü çocukları seven Başkan adayı Aydın, buradan son olarak AK Parti Soğuksu Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti. Partililerle tokalaşan Aydın, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra çalışanlarla fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:00 Kaynak: İHA
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