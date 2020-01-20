Murat Dağı Termal Turizm Merkezi'nde sezon açıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı Termal Turizm Merkezi'nde sezon açıldı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 2300 metre rakımlı Murat Dağı'nda düzenlenen törende, dağın hem kayak hem de termal turizme imkan sağlayan, Türkiye'nin nadir yerlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Kayak merkezinin daha çok Ege Bölgesi'ne hitap ettiğini belirten Toraman, "Bu sene hizmete giren teleski ile Murat Dağı gerçek bir kayak merkezi kimliğine kavuştu. 2012 yılından beri yürütülen çalışmalar sonucunda Murat Dağı kayak turizmine kazandırıldı. İl Özel İdaresi olarak tüm alanlarda hizmet etmeye gayret ediyoruz. Kış turizmine kazandırılan Murat Dağı Kayak Merkezi'ne İl Özel İdaremiz büyük yatırım yaptı ve işletilmesini Gediz Belediyesine devretti. İnşallah onlar da daha ileriye götürecek." diye konuştu.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak da belediye olarak hizmet kalitesini daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan ve İshak Gazel ile Gediz Kaymakamı Muhammet Önder ise tesisin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sezon açılışı yapılan kayak merkezinde, öğrenciler ellerinde Türk bayrağıyla kayak gösterisi yaptı.

Tören sonunda, kayak yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Murat Dağı, zirveye yakın bölgedeki kayak pisti ve 1500 metrede 41 derece sıcaklığa sahip termal kaynaklarıyla ilgi çekiyor.