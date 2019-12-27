Muratpaşa Belediyespor kupa için sahaya çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Muratpaşa Belediyespor kupa için sahaya çıkacak - Son Dakika Spor

Muratpaşa Belediyespor kupa için sahaya çıkacak

7 saat önce

Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Muratpaşa Belediyespor, kupada sezonunun ilk maçı için 15 Ocak'ta sahaya çıkıyor.

Muratpaşa Belediyespor kupa için sahaya çıkacak, System.String[]

Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Muratpaşa Belediyespor, kupada sezonunun ilk maçı için 15 Ocak'ta sahaya çıkıyor. Çeyrek final maçlarıyla kupaya dahil olan Muratpaşa Belediyespor, Üsküdar Belediyesi'yle karşılaşacak.


Geçen sezonunun Türkiye Kupası şampiyonu Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının, çeyrek final mücadelesiyle katıldığı Türkiye Kupası'nda, rakibi Üsküdar Belediyesi oldu. Türkiye Kupası'nı 3 kez müzesine götüren Paşanın Melekleri, ilk maçı 15 Ocak Çarşamba günü kendi evinde oynayacak. Çeyrek finalin rövanş karşılaşması ise 5 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.


Muratpaşa Belediyespor, tur atlaması halinde Türkiye Kupası yarı finalinde Kastamonu Belediyesi - Görele Belediyesi maçının galibiyle karşılaşacak.


Muratpaşa Belediyespor'un kupadaki rakibi Üsküdar, ilk yarısı tamamlanan Süper Lig'de 4 puanı bulunuyor. 9 takımın mücadele ettiği ligde 8'inci sırada yer alan Üsküdar, ligin 2'nci haftasında Muratpaşa'yla kendi evinde oynadığı maçı 20 - 28 kaybetmişti. - ANTALYA

Türkiye Kupası, Muratpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:18 Kaynak: İHA
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