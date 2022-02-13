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MURATPAŞA'DA HORONLU, 1 TON HAMSİLİ KARADENİZ FIRTINASI ESTİ - Son Dakika

MURATPAŞA'DA HORONLU, 1 TON HAMSİLİ KARADENİZ FIRTINASI ESTİ

13.02.2022 12:17

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği birliğin ve beraberliğin buluşması 'Yöresel Lezzet Günleri - Komşu Buluşmaları'nda binlerce Karadenizli bir araya geldi.

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği birliğin ve beraberliğin buluşması 'Yöresel Lezzet Günleri - Komşu Buluşmaları'nda binlerce Karadenizli bir araya geldi. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen Karadeniz Günü'nde 1 ton hamsi ikram edildi, horonlar Selçuk Balcı'nın söylediği türküler eşliğinde çekildi.

Antalya'da yaşayan binlerce Karadenizli, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği 'Yöresel Lezzet Günleri - Komşu Buluşmaları'nda bir araya geldi. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen Karadeniz Günü'ne Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal'la katıldı. Antalya Karadenizliler Derneği (ANTKAR-DER) iş birliğiyle düzenlenen 'Antalyalı Karadenizlilerin' büyük buluşmasında çok sayıda yöre ve hemşeri derneği de yer aldı.

Horonlarla başlayan Karadeniz Günü'nde, Muratpaşa Belediyesi, 1 ton ekmek arası hamsi ikram etti. Belediye Başkanı Uysal da eşiyle birlikte hamsi dağıttı, meydanda Karadenizli komşularıyla horon tepti. Başkan Uysal, horonun ardından binlere seslendiği konuşmasına, "Can eksen can fışkıracak muhteşem bir ülkenin evlatlarıyız" diye başladı. Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Ülkemizin bir tarafında horon tepilir, bir tarafında zeybek oynanır, bir tarafında halay çekilir. Dört bir tarafında, bütün hücrelerinde ortak ağlanır, gülünür. Tasada ve kıvançta beraber olmanın onuru yaşanır. ve onun güzel bir yansıması olan Muratpaşa. Antalyalı Karadenizliler, Karadenizli Antalyalılar; Antalyalı Doğu Anadolulular, Doğu Anadolulu Antalyalılar; Antalyalı İstanbullular, İstanbullu Antalyalılar. Yurdumuzun dört bir tarafından, kasabasından, köyünden gelip bu şehri oluşturan muhteşem komşularım, her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hepinizin komşuluğuyla onur duyuyorum. Hepinize, 'İyi ki varsınız' diyorum. Sağ olun, var olun. Varlığımız için, komşuluğunuz için, Muratpaşa'mıza, Antalya'mıza, vatanımıza kattıklarımız için teşekkür ediyorum."

Hamsinin kıpırtısının ülke insanın kalbindeki vatan sevgisini en iyi şekilde ifade ettiğini belirten Başkan Uysal, "Sizi kıpır kıpır görüyorum. Muhteşemsiniz. Burada bir lokma ekmeğimizi, türkümüzü, horonumuzu paylaşıyoruz. Bu güneşli güzel kış gününde varlığı yokluğu beraber idrak ediyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz hiç bozulmasın. Ülkemizin aydınlık geleceğinde hep beraber olalım. Önemli olan birliğimizi ve beraberliğimizi ortaya koymak. Önemli olan bu" diye konuştu.

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından Karadeniz Günü, Selçuk Balcı konseriyle devam etti. Selçuk Balcı'nın kemençesine tulum eşlik ederken meydanın dört bin yanında horonlar konser boyunca devam etti.

MURATPAŞA'DA HORONLU, 1 TON HAMSİLİ KARADENİZ FIRTINASI ESTİ
MURATPAŞA'DA HORONLU, 1 TON HAMSİLİ KARADENİZ FIRTINASI ESTİ
MURATPAŞA'DA HORONLU, 1 TON HAMSİLİ KARADENİZ FIRTINASI ESTİ

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Selçuk Balcı, Karadeniz, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MURATPAŞA'DA HORONLU, 1 TON HAMSİLİ KARADENİZ FIRTINASI ESTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MURATPAŞA'DA HORONLU, 1 TON HAMSİLİ KARADENİZ FIRTINASI ESTİ - Son Dakika
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