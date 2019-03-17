Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'da Sokak Sokak Esnaf Haritası Oluşturulacak

Muratpaşa'da Sokak Sokak Esnaf Haritası Oluşturulacak

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönemde kurulacak Bütünleşik Kent Bilgi Sistemi'yle her mahallede hangi iş kolunda yer alırsa alsın her esnafa, dijital haritalar üzerinden ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.

Muratpaşa'da Sokak Sokak Esnaf Haritası Oluşturulacak, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönemde kurulacak Bütünleşik Kent Bilgi Sistemi'yle her mahallede hangi iş kolunda yer alırsa alsın her esnafa, dijital haritalar üzerinden ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.

Başkan Uysal, Konuksever, Etiler ve Dutlubahçe mahallerinde esnafı ziyaret etti. Başkan Uysal, mahallerde kahvehaneden berbere, bakkala her işletmeye tek tek uğradı, "Hayırlı işler" dileyip esnafla sohbet etti, dertlerini dinledi. Esnafının yaşadığı sıkıntıların farkında olduğunu ifade eden Başkan Uysal, belediye imkanları dahilinde her zaman esnafın yanında olduklarını dile getirdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Nisan 2016'da başlayan ve evlerde ortaya çıkan nitelikli atıklarının geri dönüşümü sağlayan Çevreci Komşu Kart çalışmasıyla 30 bin 49 hanenin projenin uygulandığı ilk günden 1 Mart'a kadar olan sürede 3 milyon 17 bin 911 lira karşılığı puan kazandığını söyledi. Kazanılan bu puanların Antalya firması olan marketlerde harcanabildiğine dikkat çeken Başkan Uysal, yeni dönemde hem Çevreci Komşu Kart projesinin katılımcı sayısını arttıracaklarını hem de anlaşmalı işletme sayısını arttırıp çeşitlendireceklerini söyledi.

"Bütünleşik Kent Sistemi Projesi"

Başkan Uysal, bununla birlikte akıllı şehircilik çalışmaları kapsamında kurulacak Bütünleşik Kent Bilgi Sistemi'yle her mahallede hangi iş kolunda yer alırsa alsın her esnafa dijital haritalar üzerinden ulaşmanın mümkün olacağını söyledi. Kent Bilgi Sistemi'nin bir parçasını da Muratpaşa'nın sokak sokak esnaf haritasının oluşturacağını belirten Başkan Uysal, projeyle ilgili şunları söyledi: "Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden ulaşabilecek bu haritalar sayesinde komşularımız mahallesindeki ne tip işyerlerinin olduğunu, kendisine yakın bakkal nerede bulunduğunu, o bakkalın açık mı kapalı mı olduğunu görebilecek. Evinizde musluk mu bozuldu, uygulamayla mahallenizdeki tesisatçıyı bulabileceksiniz. Uygulama aynı zamanda yeni işyeri kurmak isteyenlere de yol gösterici olacak." - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

Uysal, Muratpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternette Tanıştığı Kadınla Buluşmaya Gitti, Aracı ve Cep Telefonu Gasbedildi İŞKUR'dan Ev Kadınlarına Müjde! Günde 3-4 Saat Çalışmayla 800 Lira Gelir Sağlanacak THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: 2019'da 8 Bin Personel Alınacak Battal İlgezdi'den CHP'yi Karıştıracak Sözler: Önce Kendinizi Eleştirin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 12:11:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muratpaşa'da Sokak Sokak Esnaf Haritası Oluşturulacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]