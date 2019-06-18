Son Dakika Haberleri: Mursi'nin köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı
Son Dakika Güncel Haber

Mursi'nin köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı

29 dakika önce

Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için doğduğu köyde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi'nin köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için doğduğu köyde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından yapılan protestolara ise Mısır güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi.

Mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için doğduğu El-Adve köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazından sonra protesto gösterisi düzenlenmesi üzerine Mısır güvenlik güçleri eylemcilere müdahale etti. Yerel kaynaklar, vatandaşların böyle kapsamlı bir müdahaleyi beklemediklerini belirterek, onlarca kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Protesto gösterisi düzenleyen vatandaşların Mursi'nin ölümü hakkında kapsamlı bir araştırma yapılmasını talep ettikleri kaydedildi. - KAHİRE
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil Askerliği 6 aya düşüren madde TBMM'de kabul edildi AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 21:49:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mursi'nin köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]