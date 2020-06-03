Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda kamu bankalarınca açıklanan yeni "kredi destek paketleri"nin sektörler ve yerli üretimin canlanması için önemli fırsat olduğunu söyledi.



Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması, yerli üretimin desteklenmesi ve piyasaların canlanması için kamu bankaları tarafından devreye alınan yeni kredi paketlerinin tüm sektörleri hareketlendireceğini ifade etti. Kovid-19 salgınının dünyayı etkisi altına almasıyla sektörlerin zor bir süreç yaşadığını ifade eden Başkan Murzioğlu, "Süreç içinde pek çok sıkıntı ve önerimizi TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu aracılığıyla ilgili bakanlıklarımıza ilettik. Bunların karşılığını görmekten de ayrıca büyük memnuniyet duyduk. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın koordinasyonunda kamu bankalarınca devreye alınan yeni kredi paketleri ekonomimiz için can suyu olacak" dedi.



Katkı verenlere teşekkür etti



Düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan, 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunan kredi paketinin konuttan taşıta, mobilyadan tatile kadar tüm sektörlere doğrudan ve dolaylı etki edeceğini belirten Başkan Murzioğlu, "Tüm dünyada yeni bir iktisadi ortama geçişin sancılarının yaşandığı bir ortamda sanayicilerimize ve yatırımcılarımıza moral getiren adımlar için emeği geçenlere teşekkürü borç biliyorum. Firmalardan ricam, bu süreçte fiyat artışları yerine sürümden kazanmaya odaklansınlar. Hem üretici hem tüketici kazansın, ülkemiz kazansın. Her zaman ifade ettiğim gibi, inşallah ülke olarak bu durumdan daha güçlü çıkacağız" diye konuştu. - SAMSUN