Muş Belediyesi Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenledi - Son Dakika
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Muş Belediyesi Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenledi

27.04.2022 21:20
Muş Belediyesi Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenledi

Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Zafer Mahallesi'ndeki Salih-Muhlise Çağlayan Camisinde kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen yarışma kent sakinlerinden ilgi gördü.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Belediye tarafından ilkini düzenledikleri yarışmaya erkekler kategorisine 34, kadınlar kategorisinde ise 55 kişinin müracaat ettiğini söyledi.

Kadın Kültür Merkezinde yapılan ön elemeler sonucu her kategoride 7 yarışmacının finale kalmaya hak kazandığını belirten Asya, "Kur'an ayı ramazanda düzenlediğimiz etkinliğin finalini Kadir Gecesi'nde yapmak üzere bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Belediye olarak alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra farklı projeleri de hayata geçirdiklerini aktaran Asya, şöyle konuştu:

"İlkini icra ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasını Allah nasip ederse Muş belediyesi olarak artık geleneksel hale getireceğiz. Daha farklı etkinlikleri de icra ederek daha fazla vatandaşlarımızın katılımı sağlamak amacıyla her ramazan ayında güzel bir etkinliğin olacağına inanıyorum."

Yapılan değerlendirmeler sonucunda erkekler kategorisinde Abdulkadir Özbey birinci, Yasin Korkmazer ikinci, Arafat Özkan üçüncü, kadınlarda ise Dilek Koltuk birinci, Yasemin Danış ikinci, Şeyda Demir üçüncü oldu.

Yarışmada birinci olanlara 10 bin, ikincilere 7 bin 500, üçüncülere de 5 bin lira ödül verildi.

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Kadir Gecesi, Çağlayan, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Belediyesi Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenledi - Son Dakika


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