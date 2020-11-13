Muş'ta çini sergisi açıldı - Son Dakika

Muş'ta Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından çini sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen sergide konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının resmedildiği çinileri çok beğendiğini söyledi.

Kadın elinin değdiği her işin başarılı olduğunu ifade eden Asya, KADEM çalışanlarına teşekkür etti.

Sergiyi, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Baskın, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve çok sayıda davetli de gezdi.