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MUŞ'TA 'KAR FESTİVALİ' DÜZENLENDİ - Son Dakika

MUŞ'TA 'KAR FESTİVALİ' DÜZENLENDİ

12.02.2022 15:42

TÜRKİYE'nin en çok kar yağışı alan illerinden Muş'ta düzenlenen 3'üncü Kar Festivali'nde çocuklar ve yetişkinler, doyasıya eğlendi.

TÜRKİYE'nin en çok kar yağışı alan illerinden Muş'ta düzenlenen 3'üncü Kar Festivali'nde çocuklar ve yetişkinler, doyasıya eğlendi.

Muş Belediyesi tarafından organize edilen 3'üncü Kar Festivali, Güzeltepe Kayak Merkezi'nde yapıldı. Mahalli sanatçıların sahneye çıktığı festivale katılanlar keyifli bir gün geçirdi. Vatandaşlar, seslendirilen şarkılara eşlik etti, halaylar çekti. Çeşitli yarışmalar, sportif faaliyetler ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Sucuk ekmek, çay, çorba gibi ikramların da yapıldığı festivale 7'den 70'e her yaştan katılım sağlanırken, il dışından gelenler de oldu.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Muş, artık bir turizm merkezi haline gelmeye başladı. Murat Nehri yanındaki rekreasyon alanı, tarihi ve kültürel değerlerimiz, Güzeltepe Kayak tesisimiz, Varto ilçesinde bahar mevsiminde yapmaya başlayacağımız termal kentimiz, kaplıcamız ve 2023 yılında hizmete açacağımız Kurtik Kayak Merkezi ile Muş, turizmde de hak ettiği yere gelecek. Uzaktan, yakından gelen bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kış mevsiminde günde ortalama 500 kamyon karın şehir dışına taşındığı kentte karı bir eğlenceye dönüştürdüklerini anlatan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise, "Şehrimizde yoğun bir çalışmanın akabinde, alt yapıdan üst yapıya, sosyal ve kültürel alanlarımızda, fiziki alanlarımızın tamamlanmasından sonra kış mevsimine giriş yaptık. Şehir içerisinde günde ortalama 500 kamyon karın şehir dışında taşındığı bir dönemde, bugün bu karın bir şenlik vesilesi olarak da insanlarımızı bu meydanda görüyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. (DHA)

MUŞ'TA 'KAR FESTİVALİ' DÜZENLENDİ
MUŞ'TA 'KAR FESTİVALİ' DÜZENLENDİ
MUŞ'TA 'KAR FESTİVALİ' DÜZENLENDİ
MUŞ'TA 'KAR FESTİVALİ' DÜZENLENDİ
MUŞ'TA 'KAR FESTİVALİ' DÜZENLENDİ
MUŞ'TA 'KAR FESTİVALİ' DÜZENLENDİ
MUŞ'TA 'KAR FESTİVALİ' DÜZENLENDİ
MUŞ'TA 'KAR FESTİVALİ' DÜZENLENDİ
MUŞ'TA 'KAR FESTİVALİ' DÜZENLENDİ

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Kayak Merkezi, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ'TA 'KAR FESTİVALİ' DÜZENLENDİ - Son Dakika


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