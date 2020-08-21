Muş'ta Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Muş'ta Vali İlker Gündüzöz başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra iş kollarında alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği belirtildi.

Düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerde uyulması gereken esasların daha önce duyurulduğunun belirtildiği açıklamada, uyarılara rağmen sokak, köy, salon gibi yerlerde yapılan düğünlerin kına, gelin alma ve konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle günlerce devam ettiği, bu düğünlerde fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımı gibi alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği, bu nedenlere bağlı olarak salgının yayılımının hızlı ve yüksek olduğunun gözlemlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde açık alanlarda 20: 30 - 22: 30 saatleri arasında yapılması, düğün salonları gibi kapalı alanlarla ise 22: 30'da bitecek şekilde planlanması kararına varılmıştır. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır."