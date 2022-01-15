Muş'ta "Kütüphane Sohbetleri"ne gençler ilgi gösterdi - Son Dakika

Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen "Kütüphane Sohbetleri" programının üçüncüsü Zafer Mahallesi Şule Yüksel Şenler Bilgi Evi'nde gerçekleştirildi.

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamella Aliyeva, sohbet programına konuşmacı olarak katıldı.

Belediye Başkanı Feyat Asya da eşi Suna Asya ile dinleyiciler arasında yer aldı.

Azerbaycan asıllı olan ve yaklaşık 5 yıldır Muş'ta görev yapan Prof. Dr. Aliyeva, zor koşullar altında geçen çocukluk ve öğrencilik yıllarından örnekler vererek, gençlerin sahip oldukları imkanları ve içinde bulundukları her anı doğru kullanıp geleceğe hazırlanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Başkan Asya bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşıp onlara yön veren Prof. Dr. Aliyeva'ya teşekkür etti.