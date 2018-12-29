Son Dakika Haberleri: Musa Aydın'dan Yeni Yıl Mesajı

Musa Aydın'dan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, yeni yılın Türkiye ile dünyaya mutluluk, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Musa Aydın'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, yeni yılın Türkiye ile dünyaya mutluluk, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Aydın, yayımladığı yeni yıl mesajında, Türk güreşinin başarılı bir yılı geride bıraktığını belirtti.

2018 yılında Türkiye'ye toplam 196 madalya kazandırdıklarını ve uluslararası turnuvalarda İstiklal Marşı'nı 6 kez okutturduklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası. Burada Olimpiyat kotası var. Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya giren sporcular vize alacak. Sporcularımızın vizelerini almalarını sağlayarak 2020'de rahat bir programla Tokyo'ya hazırlanmayı amaçlıyoruz. Olimpiyatlarda ise dünyanın en iyi güreş takımıyla yer alarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Ben, büyük bir özveri ile çalışan sporcu, antrenör ve tüm çalışma arkadaşlarımı başarılı bir yıl geçirdikleri için kutluyor, 2019 yılının tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:10 Kaynak: AA

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