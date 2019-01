İlk online frankofon sinema festivali "My French Film Festival", 18 Ocak'ta başlayacak. Fransız Kültür Merkezi 'nden yapılan açıklamaya göre, Unifrance tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen My French Film Festival'de 6 konuda 28 kısa ve uzun metrajlı film gösterimde olacak.Bir ay sürecek olan festivalde tüm filmler, MyFrenchFilmFestival.com platformu üzerinden bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarla izlenebilecek.Jüri üyeliğini Houda Benyamina, Coralie Fargeat, Mikhael Hers, Kim Nguyen, Jaco Van Dormael'in yapacağı festival sonunda, "Sinemacılar Ödülü", online oylama sonucu belirlenecek "Halk Lacoste Ödülü" ve "Uluslararası Basın Ödülü" sahiplerini bulacak.