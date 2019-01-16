Son Dakika Haberleri: My French Film Festival", 18 Ocak'ta Başlayacak

My French Film Festival", 18 Ocak'ta Başlayacak

28 dakika önce

İlk online frankofon sinema festivali "My French Film Festival", 18 Ocak'ta başlayacak.

My French Film Festival
İlk online frankofon sinema festivali "My French Film Festival", 18 Ocak'ta başlayacak.

Fransız Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Unifrance tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen My French Film Festival'de 6 konuda 28 kısa ve uzun metrajlı film gösterimde olacak.

Bir ay sürecek olan festivalde tüm filmler, MyFrenchFilmFestival.com platformu üzerinden bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarla izlenebilecek.

Jüri üyeliğini Houda Benyamina, Coralie Fargeat, Mikhael Hers, Kim Nguyen, Jaco Van Dormael'in yapacağı festival sonunda, "Sinemacılar Ödülü", online oylama sonucu belirlenecek "Halk Lacoste Ödülü" ve "Uluslararası Basın Ödülü" sahiplerini bulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:58 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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