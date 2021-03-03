Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde can kaybı 33'e yükseldi - Son Dakika

Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde can kaybı 33'e yükseldi

03.03.2021 19:55
Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde can kaybı 33'e yükseldi, System.String[]

Myanmar'da düzenlenen darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Myanmar'da düzenlenen darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere sert müdahalesi sürüyor. Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde polis, protestoculara ateş açtı. Bugün düzenlenen gösterilerde can kaybının 33'e yükseldiği belirtildi.

Çoğunlukla yerel kaynaklardan ve sosyal medya üzerinden gelen verileri derleyen Yangon'daki bir veri uzmanı, bugün düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 olduğunu bildirdi. Veri uzmanı, derlediği verilerde hayatını kaybedenlerin isimlerini, yaşlarını, memleketlerini, nerede ve nasıl öldürüldüklerini belirtti. Askeri hükümetin misilleme korkusu nedeniyle kimliğinin gizli kalmasını isteyen veri uzmanı, sadece Yangon'da 18 kişinin öldürüldüğünü aktardı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu ülke genelinde en az 18 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi'nin (NLD) Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar'da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. - YANGON

Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde can kaybı 33'e yükseldi
Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde can kaybı 33'e yükseldi
Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde can kaybı 33'e yükseldi
Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde can kaybı 33'e yükseldi

Myanmar, Medya, Polis, Darbe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde can kaybı 33'e yükseldi - Son Dakika


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