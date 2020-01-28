Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "11'inci Kalkınma Planı çerçevesinde 2023 yılı için 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedefledik. Ama ben inanıyorum ki sektör bu rakamların üzerine çıkacak. Biz hedefleri belirlerken ihtiyatlı davrandık" dedi



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleştirdiği 'Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF 2020' etkinliğinin açılışına katıldı. Ağbal, 11'inci Kalkınma Planı'nda turizme verdikleri öneme değindi.



"Turizm, istihdam ve özellikle cari işlemler açığının finansmanında stratejik öneme sahip"



Turizm sektörünün, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ağbal, "Turizm sektörü ülkemizin ekonomik büyümesi, istihdamı ve özellikle cari işlemler açığının finansmanında stratejik öneme sahip bir sektördür. Turizm sektörü, büyümeye doğrudan yüzde 4 civarında katkı veriyor. Özel sektör yatırımları içerisinde turizm yatırımlarının yüzde 4 civarında bir payı bulunuyor. Turizm sektörü doğrudan yüzde 3, dolaylı olarak yüzde 9 civarında istihdam payına sahip. Önümüzdeki yıllarda turizm sektörüne yapılacak nitelikli yatırımlar ve gerçekleştirilecek yapısal dönüşüm sonucunda turizm sektörünün ekonomik büyümeye katkısının, yatırımlar içindeki payının ve istihdama olan katkısını artmasını bekliyoruz. Özellikle ifade edilen 2033 vizyonu inşallah gerçekleştirildiğinde, Türk turizminin ekonomik büyümeye fazla katkı vereceğini, özellikle cari işlemler dengesi gibi bizim için kırılganlık unsuru oluşan bir hususun finansmanı noktasında büyük katkı vereceğini de göreceğiz" dedi.



Ağbal, şöyle devam etti: "Hükümetimiz, 2019-2023 yıllarını kapsayan 11'inci Kalkınama Planı'nda turizm sektörünü, öncelikli gelişme alanlarından bir tanesi olarak belirlemiştir. Planda, hizmet sektörü içinde turizm sektörü stratejik sektör olarak belirlenmiştir. Turizm sektörünün 11'inci kalkınma döneminde ortaya konulan hedeflere ulaşmamızda çok önemli roller ve önemli fonksiyonlar üsteleneceğine inanıyoruz. Bu açıdan plan çalışmaları sırasında STK, özel sektör, turizm yatırımcılarıyla, bakanlığımızla yakın çalışmalar yürüttük. Vizyon ve hedefleri birlikte oluşturduk".



"2023 yılı için 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedefledik"



Turizmde 2023 yılı hedeflerine değinen Ağbal, "11'inci Kalkınma Planı çerçevesinde 2023 yılı için 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedefledik. Ama ben inanıyorum ki sektör bu rakamların üzerine çıkacak. Biz hedefleri belirlerken ihtiyatlı davrandık. Bu hedeflerin aşılması turizm sektörünü ortaya koyduğu 2023 ve 2033 vizyonuna ulaşmada son derece cesaretlendirici bir gelişme olacak. Plan döneminde turizm bölgelerindeki alt yapıları iyileştirme noktasında da kamu bütçesinden önemli destek ve yardım sağlanacak. Uygulama farklılıkları ve bürokratik zorlukları ortadan kaldırmak üzere turizm yatırım süreci elektronik ortama taşınacak ve yatırımcıya iş yapma kolaylığı getirilecektir" şeklinde konuştu.



"Yat bağlama kapasitesinde yaklaşık 4 bin 500 yatlık artışın gerçekleştirilmesi ön görüldü"



Yat bağlama kapasitesi konusunda açıklama yapan Ağbal, "Yine plan döneminde yat turizminin gelişmesi öncelikli bir alan olarak belirlendi. Yat bağlama kapasitesinde yaklaşık 4 bin 500 yatlık artışın gerçekleştirilmesi ön görüldü. Bu bağlamda 2020 yılın içerisinde inşallah açılacak olan İstanbul Galataport Limanı ile Yenikapı civarında yapılacak olan yeni kruvaziyer limanı işi de, İstanbul'un güvenli turizm lokasyonu olmasına katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Bakanlarımızda bu konuda açıklama yaptılar; yeni kruvaziyer liman ihalesinin 2020 yılın içerisinde yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL