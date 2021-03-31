Nagehan Alçı hakime hakaret suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası - Son Dakika

Nagehan Alçı hakime hakaret suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası

31.03.2021 14:30
Nagehan Alçı hakime hakaret suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası, System.String[]

BİR köşe yazısında İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Nagehan Alçı, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.

BİR köşe yazısında İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Nagehan Alçı, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Nagehan Alçı gelmedi. Şikayetçi hakim Hakkı Yalçınkaya ise duruşmaya katıldı.

"MAĞDURUM"

Müşteki hakim Hakkı Yalçınkaya şikayetinin devam ettiğini belirterek "Çok mağdurum. Hakimlere hakareti alışkanlık haline getirmiştir. Eşi hakkında verdiği karar için Hakim Dursun Ali Gümüş'e de hakaret etmiştir. Bu yazıda Türk milletinin de zarar gördüğümü, Ermeni tezlerine hizmet ettiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

"HAKARETTE BULUNMAMIŞTIR"

Nagehan Alçı'nın avukatı Esennur Ezgi ise "Müvekkilim müştekiye karşı kesinlikle hakarette bulunmamıştır. Açık kaynak bilgilerine dayanarak yazısını yazmıştır. Kişilik haklarına saldırı söz konusu değildir. Bu nedenle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

7 BİN 80 TL ADLİ PARA CEZASI VERİLDİMahkeme, sanık Nagehan Alçı'yı "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırdı. Öte yandan Nagehan Alçı'nın avukatı, karara karşı itiraz dilekçesi sundu.

İDDİANAMEİddianamede, Hakim Hakkı Yalçınkaya'nın sanık Nagehan Alçı'nın köşe yazısında Hrant Dink'in ölümüne neden olduğu yönünde iddialarda bulunduğunu belirterek şikayetçi olduğu anlatıldı. Sanık Nagehan Alçı'nın 15 Haziran 2018'deki köşe yazısına da yer verilen iddianamede, "Maalesef bugün hala birey haklarını önemsemeyen hakim-savcı zihniyeti var. Yer yer hükümranlığını sürdürüyor. Sadece İzmir'deki hakim değil, mesela Çağlayan Adliyesi'nde hala Hrant Dink ve oğlu Arat Dink'i sadece Ermeni oldukları için mahküm eden ve Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya Asliye Ceza Hakimi olarak görev yapıyor. Bu hukuksuz zihniyetteki yargı personeliyle ilgili gereken süreçlerin işletilmesi için HSK çok önemli bir kurum. Hakimler ve savcılar her siyasi görüşten olabilirler, yeter ki sadece hukuka bağlı ve tarafsız olsunlar" dediği aktarıldı. İddianamede, Nagehan Alçı'nın "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyordu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nagehan Alçı hakime hakaret suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası - Son Dakika


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