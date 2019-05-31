Son Dakika Haberleri: Nahles giderse, Merkel de gider mi
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Nahles giderse, Merkel de gider mi

40 dakika önce

SPD Federal Meclis Grup Başkanı olmak için adayların, kullanılan oyların yarısından bir fazlasını alması şart. SPD Federal Meclis Grubu'nun 152 üyesi bulunuyor.

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SPD Federal Meclis Grup Başkanı olmak için adayların, kullanılan oyların yarısından bir fazlasını alması şart. SPD Federal Meclis Grubu'nun 152 üyesi bulunuyor. Tüm milletvekillerinin seçimde hazır bulunması durumunda Nahles'in en az 77 oy alması gerekiyor. SPD grubu içinde sayıları fazla olan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Aşağı Saksonya Eyalet milletvekilleri Nahles'e mesafeli duruyor. Ayrıca partinin sağ kanadının büyük bölümü de Nahles'e karşı. SPD'nin sol kanadı mensubu milletvekilleri de Nahles'e destek konusunda fikir birliğine varamadı. Nahles, kullanılan oyların yarısından bir fazlasını alamaması durumunda Meclis Grup Başkanlık koltuğunu kaybedecek. Genel Başkan olarak parti grubunda fazla söz sahibi olamayacak. Parti içinde ciddi güç kaybedecek. Nahles'in genel başkan olarak kalması da zor olacak. Kendisine yönelik istifa baskıları da artacak.

HÜKÜMET TARTIŞILIYOR

Nahles'in seçilmemesiyle parti içinde yaşanacak kriz, hükümet krizine de dönüşebilir. Parti içinde, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrası kısık sesle de olsa hükümetten çekilme tartışmaları başlamıştı. Bu sesler daha gür çıkmaya başlayacak. Eski SPD Meclis Grup Başkanı ve Federal Meclis Başkanvekili Thomas Oppermann da SPD'nin hükümetten çekilmesini savunan isimlerden. Oppermann, CDU/CSU ile yapılan ortaklıkla ilgili, "Siyah-Kırmızı ortaklık SPD'ye yaramadı. Elde edilen başarılar hanemize yazılmıyor. Alınan ağır yenilgi için gereği yapılmalı" dedi.

SPD'nin koalisyon ortaklığından çıkması durumunda hükümet dağılacak ve erken seçim gündeme gelecek. Bu durumda Angela Merkel'in de başbakanlık kariyeri sona erebilir.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:03 
Aşağı Saksonya, Ren Vestfalya, Hükümet, Angela Merkel, Güncel
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