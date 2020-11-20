Nallıhan Belediyesinden emlak vergisi uyarısı - Son Dakika

Nallıhan Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, emlak ve çevre temizlik vergileri ikinci taksitinin ödeme süresinin 30 Kasım'da sona ereceği, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için bu süreye kadar ödemesini yapması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ödemelerin Halk Bankası, Ziraat Bankası ve tüm PTT şubeleri ile belediyenin internet adresinden gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, belediye olarak vatandaşa her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Koronavirüs sürecinde vatandaşların belediyeye gelmeden ve cezalı duruma düşmeden emlak ve çevre temizlik vergilerini yatırmasını istiyoruz." dedi.